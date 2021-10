Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Im Verlauf des Mittwochs führten Beamte der PI Weimar mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei trafen sie mehrmals ins Schwarze: Besonders hart traf es einen 18-Jährigen in der Weimarer Nordvorstadt. Weil der junge Mann auf seinem E-Scooter den Aufforderungen anzuhalten erst vor seiner Haustür nachkam, wurde eben da die Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv, weswegen der Weimarer zur Blutentnahme gebracht werden sollte. Vorab wollte er seinen Scooter in sein Zimmer räumen. Hier stieg den Beamten ein verdächtiger Geruch in die Nase. Die Folge: sein noch vorhandenes Cannabis wurde beschlagnahmt. In der Westvorstadt wurde ein 20-Jähriger in seinem VW einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. In Buttelstedt geriet der Fahrer eines VW in eine Verkehrskontrolle. Der 55-Jährige konnte vor Ort keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass er diesen auch nicht nur vergessen hat, er besitzt keine Fahrerlaubnis. Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet.

