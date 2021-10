Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Ein 83jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr am 27.10.2021, 15.50 Uhr, die Wunderwaldstraße in Apolda stadtauswärts. Ein 16jähriger Kradfahrer befuhr die Wunderwaldstraße stadteinwärts. Der 16jährige fuhr ein Stück auf dem Hinterrad und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mitsubishi. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, konnte aber später einem Elternteil übergeben werden. Das Krad erlitt Totalschaden, der Mitsubishi einen Sachschaden in Höhe von 4.000,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell