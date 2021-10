Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Kita in Bad Berka ein. Im Innenhof brachen der oder die Täter eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Einrichtung. In der Folge wurde nach Beutegut gesucht. Was der oder die Täter entwendet haben, wird gegenwärtig noch überprüft. Durch den Einbruch entstand an Fenstern, Türen und Schränken Sachschaden durch das Aufbrechen dieser.

