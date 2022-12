Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 36-Jähriger randaliert in Kiosk

Ludwigsburg (ots)

In einem Kiosk am Bahnhof in Leonberg randalierte am Sonntagvormittag ein vermutlich alkoholisierter 36 Jahre alter Mann. Eine Mitarbeiterin alarmierte gegen 10.40 Uhr die Polizei, nachdem der 36-Jährige und eine 62 Jahre alte, mutmaßlich ebenfalls alkoholisierte Frau den Kiosk betreten hatten und es zu einem Streit zwischen ihnen gekommen war. Die Frau hatte zwei anwesende neun und zehn Jahre alte Kinder angeschrien, worauf der Mann sich eingeschaltet hatte. Die Streitigkeiten zwischen den beiden Erwachsenen führten dazu, dass die Kinder verängstigt bei der Mitarbeiterin Schutz suchten. Während des Streits warf der 36-Jährige eine Flasche durch den Kiosk und riss eine Plexiglasscheibe teilweise von der Decke. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg konnten dem polizeibekannten 36-Jährigen Handschließen angelegt werden. Anschließend wurde er, da er sich wohl unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen beleidigte und bedrohte der 36-Jährige die Beamten fortwährend.

