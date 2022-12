Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Besitzer eines beschädigten Autos gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Bestwig

Am Freitag, den 09.12.2022 zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr kam es in Ostwig zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt. Das Auto stand an der Hauptstraße gegenüber einer Bäckerei. Der Unfallverursacher touchierte im Vorbeifahren mit seinem Auto die linke Fahrzeugseite eines geparkten Autos. Er fuhr erst weiter, um später zur Unfallstelle zurück zu kehren. Der angefahrene Pkw war aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des beschädigten Autos. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

