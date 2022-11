Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzter Mann springt vor Rettungs- und Streifenwagen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen meldeten am frühen Samstagmorgen (19.11., 04.05 Uhr) einen verletzten Mann an der Hauptstraße. Der Mann stand auf der Straße und hatte stark blutende Hände. Er war merkbar alkoholisiert und gab an gefallen zu sein. Zunächst ließ er sich durch die Kräfte des Rettungsdienstes behandeln. Nach kurzer Zeit riss er sich die Verbände ab und verweigerte die weitere Behandlung. Nachdem er sowohl vor den RTW, als auch vor den fahrenden Streifenwagen sprang, sollte der 27-jährige Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement. Letztendlich wurde er zur Versorgung seiner Hände in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Während der Behandlung trat er mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Eine Polizistin und einen Polizisten traf der Rheda-Wiedenbrücker dabei an den Oberkörpern. Beide blieben dienstfähig. Aufgrund der Widerstandshandlung ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.

