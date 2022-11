POL-GT: Zeugenaufruf nach Containerbrand in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.11.) zunächst telefonisch Kontakt zu einer Steinhagenerin aufgenommen. Der Frau wurde berichtet, dass nach einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft auch ihr Geld zur Sicherheit in amtliche Verwahrung genommen werden muss. Am Nachmittag deponierte die Dame das Geld an einem Parkplatz an der Straße Himmelreich. So war es zuvor ...

