Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte - Geldübergabe in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.11.) zunächst telefonisch Kontakt zu einer Steinhagenerin aufgenommen. Der Frau wurde berichtet, dass nach einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft auch ihr Geld zur Sicherheit in amtliche Verwahrung genommen werden muss.

Am Nachmittag deponierte die Dame das Geld an einem Parkplatz an der Straße Himmelreich. So war es zuvor telefonisch durch die Betrüger angewiesen worden. Der Umschlag mit dem fünfstelligen Bargeldbetrag wurde von einem Mann abgeholt. Dieser war ca. 170cm - 175cm groß, 50-60 Jahre alt. Er hatte graue Haare und am Donnerstagnachmittag einen grauen Bart. Er trug eine Brille und dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Donnerstagnachmittag verdächtige Beobachtungen rund um den Parkplatz Himmelreich gemacht? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen rund um die Schule geben? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die Polizei warnt! Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu verfügbaren Bargeld oder Wertgegenstände. Die echte Polizei wird am Telefon niemals Angaben dazu einfordern. Die Täter sind geschult und geben alles, um das Vertrauen der Angerufenen zu erlangen. Beenden Sie diese Telefonate, indem Sie selber auflegen. Rufen Sie im Zweifel immer die die Polizei unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell