Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende, Fr., 08.07.2022 - So., 10.07.2022, 11:45 Uhr

Andernach (ots)

Nach Zusammenstoß geflüchtet Andernach: Im Zeitraum, von Donnerstagnachmittag, bis Freitagvormittag, wurde in der Stadionstraße, ein geparkter Pkw Dacia, vermutlich beim Vorbeifahren, touchiert / beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich. Der Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs Kettig: Am Freitagabend, wurde eine unsicher fahrende Radfahrerin auf dem Seitenstreifen der B 9, in Richtung Bonn, gemeldet. Die Streifenwagenbesatzung der Polizei Andernach konnte die stark alkoholisierte 33-jährige Frau beim Schieben des Fahrrades antreffen. Da die 33-Jährige nach Zeugenaussagen das Rad zuvor fuhr, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt Andernach: Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw im Bereich Augsbergweg wenden. Beim Wiedereinordnen übersah sie einen 73-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Bei Zusammenstoß verletzt Mülheim-Kärlich. Am Samstagnachmittag, beabsichtigte ein Pkw-Hyundai von der Landesstraße, nach links in die Auffahrt der B 9 in Richtung Bonn abzubiegen. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines Pkw Skoda, der seinerseits noch eine Gefahrenbremsung durchführte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende 62-jährige Fahrer eines Pkw Audi erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw Skoda auf. Der 62-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der abbiegende Pkw Hyundai entfernte sich von der Unfallstelle, der 56-jährige Fahrer konnte jedoch im Anschluss ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch insgesamt 8 weitere Verkehrsunfälle. Geparkter Pkw mutwillig beschädigt Andernach: Im Zeitraum, von Samstagabend gegen 22:00 Uhr, bis Sonntag, gegen 00:40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße, die Motorhaube eines Pkw VW zerkratzt, der Scheibenwischer verbogen und Verschmutzungen durch Eier vorgenommen. Es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

