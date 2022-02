Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Unfall mit mehreren Verletzen

Aalen (ots)

Crailsheim - nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf Am Samstag in der Zeit von 15:00 bis 15:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Crailsheim in der Grabenstraße einen geparkten Audi A5. Der Unbekannte beschädigte den Audi am vorderen rechten Kotflügel und an der Stoßstange, so dass ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr nach er Kollision davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den er an dem weißen Audi verursacht hatte. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.

Schwäbisch Hall - Unfall mit mehreren verletzten Personen Am Samstag gegen 18:10 Uhr wollte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Opels in Schwäbisch Hall von der Ellwanger Straße nach links in die Schenkenseestraße einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Hessental kommenden Mercedes einer 53 Jahre alten Frau. Bei der folgenden Kollision wurde eine Mitfahrerin in dem Opel eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Unfall wurden alle Insassen der Fahrzeuge verletzt. Eine Person hierbei lebensgefährlich und 2 weitere schwer. Es entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 19 Mann im Rettungseinsatz. Der Rettungsdienst war mit 12 Fahrzeugen und 18 Mann am Unfallort.

