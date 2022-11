Polizei Gütersloh

POL-GT: Gesamtschule und Kita in Werther (Westf.) - Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Zwischen Mittwochnachmittag (16.11., 15.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (17.11., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Unterrichtscontainer an der Gesamtschule an der Weststraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten den sogenannten Unterrichtspavillon auf und beschädigten einen großen Monitor, welcher an der Wand befestigt war. In derselben Nacht hat es an einer in der Nähe befindlichen Kindertagesstätte, ebenfalls an der Weststraße, einen versuchten Einbruch in das Hauptgebäude gegeben. Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür aufzuhebeln. Aus einer durch sie aufgebrochenen Gartenhütte entwendeten sie ersten Angaben nach nichts.

In der Folgenacht (17.11. - 18.11.) hat es ebenfalls einen Einbruch an der Gesamtschule gegeben. Ein Fenster wurde aufgehebelt, um in die Schule zu gelangen. Ersten Angaben nach wurden Schulbücher gestohlen. Darüber hinaus beschädigten die Täter diverse Fenster auf dem gesamten Gelände.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat in beiden vergangenen Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell