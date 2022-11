Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.11.2022 ereignete sich gegen 17.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 64/Ostbeverner Straße in Telgte. Eine 84-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die B 64 in Richtung Münster. Als sie die Kreuzung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-jährigen Sendenhorsters. Dieser befuhr die Ostbeverner Straße stadteinwärts und befand sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Warendorf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 45-Jährigen gegen einen weiteren Pkw. Dessen 19-jähriger Fahrer kam aus Telgte und befand sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Münster. Rettungskräfte brachten die Seniorin und den Sendenhorster zur ambulanten Versorgung in Krankenhäuser. Der 19-jährige Telgter erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die er durch einen Arzt behandeln lassen wollte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.200 Euro.

