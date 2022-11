Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. 13-jähriges Mädchen bewusstlos und gefesselt in Wald in Ostbevern aufgefunden - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der KPB Warendorf und des PP Münster

Ein 13-jähriges Mädchen aus Ostbevern wurde am Dienstagmorgen (15.11., 7:56 Uhr) bewusstlos mit gefesselten Händen in einem Waldstück in Ostbevern aufgefunden. Aufmerksame Zeugen hatten zuvor sofort Rettungskräfte und Polizei gerufen, als sie zunächst ein Fahrrad und einen Rucksack am Wegesrand bemerkten und kurze Zeit später das Mädchen in dem Wald in der Dorfbauerschaft fanden.

Rettungskräfte versorgten die 13-Jährige. Sie ist mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Angaben zu einem möglichen Tatgeschehen hat sie bislang nicht gemacht.

Zur Klärung weiterer Umstände des Sachverhaltes und zur Suche nach möglichen Spuren sind ein Polizeihund und eine Einsatzhundertschaft im Einsatz.

