POL-WAF: Ahlen. Flüchtiger Unfallverursacher fuhr einen VW

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.11.2022, 16.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Vorhelmer Weg in Ahlen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen blauen VW Multivan, der am Fahrbahnrad in Richtung Vorhelm stand. Polizisten stellten ein Spiegelglas des Verursacherfahrzeugs sicher. Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug der Marke VW. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

