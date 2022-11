POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Montag, 14.11.2022 in eine Gaststätte an der Emsstraße in Telgte ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten der oder die Täter ohne Beute. Wer hat dort in der Nacht verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

