Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angegriffen

Baden-Baden (ots)

Mehrere Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurden nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen am Montagabend gegen 20 Uhr durch einen 28-Jährigen in einem Wohnheim in der Westlichen Industriestraße mit einem Messer angegriffen. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Der 28-Jährige konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festgehalten werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell