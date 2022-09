Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - LKW-Fahrer gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Montagmittag gegen 12:30 Uhr auf der A5 zwischen den Autobahnausfahrten Rastatt-Süd und Rastatt-Nord. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wechselte der Fahrer eines Sattelzuges mit roter Plane, ohne dies entsprechend rechtzeitig anzukündigen, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender 24-Jähriger wich, um ein Auffahren auf den LKW zu verhindern, mit seinem Pkw der Marke Lynk & Co auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem VW eines auf der linken Spur fahrenden VW eines 32-Jährigen. Beide Autos kamen ins schleudern und prallten rechtsseitig in die Leitplanke. Der 32-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 55.000 Euro. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07223 80847-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell