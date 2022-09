Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Widerstand geleistet

Haslach (ots)

Im Bereich des Bahnhof in Haslach kam es am Montag kurz vor 20 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch einen Steinwurf gegen ein Gebäude. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der 47-jährige Werfer durch die verständigten Polizeibeamten in der Schleifmattstraße gestellt werden. Hierbei ging er drohend auf die Polizisten mit zwei Kanthölzern zu weshalb diese den Einsatz von Pfefferspray androhten. Letztendlich kam es zum Einsatz desselbigen worauf der 47-Jährige die Kanthölzer in Richtung der Beamten warf, diese glücklicherweise aber nicht traf. Er konnte dann durch die Polizisten unter wüsten Beleidigungen vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nunmehr unangenehme Post der Justiz. /ag

