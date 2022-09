POL-OG: Ettenheim, Ringsheim - Hinweise nach Einbruch erbeten

Zell am Harmersbach (ots) - Am Montagabend übersah ein 70-jähriger Radfahrer offenbar beim Verlassen eines Hofguts im "Mürrenbach" gegen 21 Uhr einen dortigen Mauervorsprung. Daraufhin kam er alleinbeteiligt zu Fall und blieb verletzungsbedingt am Boden liegen. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ...

