POL-PDWIL: Verstoß gegen das Landeswaldgesetz, das Landesnaturschutzgesetz und die Verordnung über das Naturschutzgebiet "Dauner Maare"

Bitburg (ots) - Am Freitagmorgen, den 12.08.2022 um 01:24 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg im Begegnungsverkehr ein Pkw in der Trierer Straße in Bitburg auf. Aufgrund kriminalistischen Erfahrungswissens entschieden sich die Beamtin und der Beamte zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Trotz eingeschalteter Anhalteaufforderung sowie zusätzlichem blauen Blinklicht wurde das Fahrzeug nicht gestoppt. ...

