POL-PDWIL: Polizei Bitburg fasst Teilediebe nach Flucht

Bitburg (ots)

Am Freitagmorgen, den 12.08.2022 um 01:24 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg im Begegnungsverkehr ein Pkw in der Trierer Straße in Bitburg auf. Aufgrund kriminalistischen Erfahrungswissens entschieden sich die Beamtin und der Beamte zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Trotz eingeschalteter Anhalteaufforderung sowie zusätzlichem blauen Blinklicht wurde das Fahrzeug nicht gestoppt. In der Folge wurde die Geschwindigkeit des verdächtigen Fahrzeuges erhöht und entgegen der Einbahnstraße "Stockstraße" versucht sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Dabei wurde das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Im Bereich der Feuerwehr Bitburg konnte das Fahrzeug sodann festgesetzt werden. Unmittelbar darauf flüchtete eine männliche 47-jährige Person aus dem Fahrzeug. Durch den Beamten wurde die Verfolgung aufgenommen. Unter Androhung des Distanz-Elektroimpulsgerätes wurde der Verantwortliche zum Abbruch der Flucht aufgefordert und zu Boden gesprochen. Diesen Anweisungen kam er nach, woraufhin er gefesselt und zurück zum Fluchtfahrzeug verbracht wurde. Der Mann führte einen Rucksack mit Schneidwerkzeugen mit sich. Nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte wurden die drei im Fahrzeug verbliebenen und von der Beamtin kontrollierten Personen im Alter von 30 bis 41 Jahre ebenfalls gefesselt, um eine Flucht zu unterbinden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnte im Kofferraum abgetrennte Fahrzeugteile aufgefunden werden. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei Bitburg zugeführt. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. Von Presseanfragen wird daher gebeten abzusehen.

