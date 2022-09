Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Mehrere Verletzte - Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Auf der Werftstraße in Richtung Grenzübergang Freistett kam es am Montagabend kurz nach 18:30 Uhr zu einem Unfall bei dem mehrere Kraftradfahrer verletzt wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen musste ein aus Richtung Frankreich kommender 62-Jähriger Sattelzugfahrer aufgrund eines entgegenkommenden LKW eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchführen. Mutmaßlich soll der bislang unbekannte LKW-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Ein hinter dem 62-Jährigen fahrender 16-Jähriger konnte sein Kleinkraftrad KTM gerade noch abbremsen. Eine ihm hinterherfahrende 17-Jährige fuhr mit ihrer KTM auf den 16-Jährigen auf. Ebenso ging es dann zwei weiteren dahinter fahrenden 17-Jährigen jungen Damen mit ihren Kleinkrafträdern. Alle Zweiradlenker kamen zu Fall. Insgesamt mussten zwei Fahrerinnen der Krafträder sowie eine 16-Jährige Mitfahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Zweirädern entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07851 893-0. /ag

