POL-FR: Freiburg/Autobahn A5: Nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen Führerscheine beschlagnahmt und Weiterfahrt untersagt

Freiburg (ots) - Freiburg - Landwasser: Am Samstagmorgen, 07.05.2022, gegen 11:10 Uhr wurde eine Tankstelle in der Auwaldstraße von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Der Mann betrat zunächst den Verkaufsraum und täuschte Kaufinteresse an zwei Packungen Zigaretten vor. Während der 48-jährige geschädigte Verkäufer den Bezahlvorgang einleiten wollte, ...

