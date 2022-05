Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Landwasser: Raub auf Tankstelle, Täter setzt Pfefferspray ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg - Landwasser: Am Samstagmorgen, 07.05.2022, gegen 11:10 Uhr wurde eine Tankstelle in der Auwaldstraße von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Der Mann betrat zunächst den Verkaufsraum und täuschte Kaufinteresse an zwei Packungen Zigaretten vor. Während der 48-jährige geschädigte Verkäufer den Bezahlvorgang einleiten wollte, sprühte der Täter diesem unvermittelt mit einem Pfefferspray in sein Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit den beiden Zigarettenpackungen als Raubgut über die Auwaldstraße.

Der Täter wird als ca. 20-30 Jahre alt, mit schlanker Statur und ca. 190 cm Körpergröße beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt eine wetteruntypische "froschgrüne" Jacke getragen haben. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg (0761/882-2880) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell