POL-FR: Bonndorf: Verkehrsunfall zwischen Klein-Lkw und Schulbus - Busfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.05.2022, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße mitgeteilt. Um in das Haus zu gelangen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Alle Räumlichkeiten des Hauses wurden von den Unbekannten durchsucht. Zum Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Der Tatzeitraum kann wohl zwischen ...

mehr