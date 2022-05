Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in Tumringen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 09.05.2022, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 11.05.2022, 09.00 Uhr, wurde ein beigefarbener Kleinlastkraftwagen von einem anderen Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Kleinlastkraftwagen stand in der Obere Ortsstraße. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher geben können.

