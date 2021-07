Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet Wesel - witterungsbedingte Einsätze

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 04.07.2021, in der Zeit von 14.50 - 17.30 Uhr, kam es für die Polizei, bedingt durch die unwetterartigen Niederschläge bzw. Gewitterauswirkungen, zu 14 Einsätzen. Dabei ging es in erster Linie um überflutete Straße bzw. Unterführungen, Alarmauslösungen, Ampelstörungen, sowie Baumbruch. Nach bisherigem Stand kamen es im Rahmen dieser Einsatzbewältigungen weder zu Personen- oder Sachschäden.

