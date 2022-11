POL-WAF: Nach gewaltsamem Tod der 21-jährigen Warendorferin - Spanische Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Tatverdächtigen kurz vor Madrid fest

Warendorf (ots) - Am Montag, 14.11.2022, 16.35 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer gegen die Laderampe eines Lkws, der auf der Everswinkler Straße in Freckenhorst stand. Ein Postmitarbeiter lud zu diesem Zeitpunkt Rollwagen in den Post-Lkw, so dass die Laderampe offen war. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen ...

