Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: gefährliche Sachbeschädigungen an Pferdekoppel - Polizei bittet um Hinweise! + Kraftstoff abgepumpt + Einbruch in Feuerwehrhaus scheitert + Motorradfahrer schwer verletzt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 13.09.2022

+++

Florstadt-Staden: gefährliche Sachbeschädigungen an Pferdekoppel - Polizei bittet um Hinweise!

Wie die Polizei erfuhr, kam es seit Anfang August zu bereits zu mehreren Sachbeschädigungen an einer Pferdeweide zwischen Staden und der A45. Inzwischen siebenmal durchtrennten Unbekannte an der Koppel die Weidezaunlitzen und rissen Zaunpfosten aus dem Boden. Zum Teil waren ebenfalls die Nachtboxen der dort stehenden Tiere geöffnet worden. Nicht zuletzt in Anbetracht der unmittelbaren Nähe zur Bundesstraße 275 sowie der nur wenige Hundert Meter entfernt verlaufenden Autobahn 45 brandgefährlich und in keinem Falle ein "Dumme-Jungen-Streich"! Glücklicherweise sind andere Verkehrsteilnehmer dadurch bislang nicht zu Schaden gekommen.

Nach Bekanntwerden der Taten leitete die Polizei entsprechende Ermittlungen ein. In diesem Zusammenhang erfolgte an der Tatörtlichkeit auch die Sicherung möglicher Spuren. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den genannten Taten unter Tel. 06031/6010. Wer hat seit dem 1. August Personen in der Feldgemarkung nördlich der B275 bemerkt, die sich möglicherweise verdächtig verhalten haben? Wo hat gegebenenfalls jemand mit derartigen Taten geprahlt? Konnten der oder die Täter gar beobachtet werden?

+++

Karben: Kraftstoff abgepumpt

Vom Betriebsgelände einer Saftkelterei in der Groß-Karbener Brunnenstraße stahlen Diebe im Verlaufe des vergangenen Wochenendes Kraftstoff im Wert mehrerer Tausend Euro. Zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (4.30 Uhr) waren die Straftäter auf das umzäunte Gelände gelangt, wo sie die Tanks mehrerer abgestellter Lastwagen leerpumpten. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen etwa 1.000 bis 1.500 Liter Diesel. Vermutlich hatte man dieses in mitgebrachte Behältnisse abgefüllt und diese dann mit einem eigenen Fahrzeug weggeschafft. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Betriebsgeländes aufgefallen? Hat jemand gar die die Taten beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

+++

Echzell: Einbruch in Feuerwehrhaus scheitert

Im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr bis Montag, 7 Uhr versuchten Straftäter vergeblich, in das Feuerwehrhaus in der Gettenauer Römerstraße einzubrechen. Die Unbekannten kletterten auf das Dach des Gebäudes und versuchten vergeblich, einige Dachziegel abzuheben. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie letztlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, nach bisherigen Erkenntnissen unerkannt. Bei Tatausführung war Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro am Haus entstanden, unter anderem wurde ein Blitzableiter aus seiner Verankerung gerissen. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Fahrräder aus Garage entwendet

Aus einer offenstehenden Garage in der Ockstädter Allmendstraße entwendeten Diebe am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Bei den beiden Rädern handelt es sich um ein rotes Damenrad von Pegasus, Modell "Premio" sowie ein weißes Mountainbike von Bulls, Modell "King Cobra". Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel, 06031/6010 zu melden.

+++

Karben: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Landstraße zwischen Petterweil und Friedrichsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein 25-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 20 Jahre alte Fahrer eines grauen Renault gegen 16.20 Uhr auf der L3352 unterwegs in Richtung Burgholzhausen, als die Yamaha des 25-Jährigen gegen das Heck des Autos stieß. Der Kradfahrer geriet daraufhin ins Schleudern und stürzte. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Weitere, namentlich bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei den Beamten in Bad Vilbel zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell