POL-WE: Zigarettenautomaten leergeräumt + Polizei sucht jungen Mann mit weißem Hund + Chaoten demolieren Apollo-Skulptur + Diebe stehlen Werkzeug und Baumaterialien

Friedberg (ots)

Florstadt: Zigarettenautomaten leergeräumt

Straftäter haben in der Straße "Messeplatz" in Nieder-Florstadt einen am Gehweg aufgestellten Zigarettenautomaten geknackt und neben den zum Verkauf angebotenen Tabakwaren auch die verbaute Geldkassette gestohlen. Dies hatten Anwohner am Samstagabend gegen 18.30 Uhr festgestellt und die Polizei informiert. Nun bitten die Ermittler um Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört, verdächtige Personen gesehen oder die Tat gar beobachtet hatten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Polizei sucht jungen Mann mit weißem Hund

Anwohner beobachteten in der Nacht zu Sonntag im Ortsteil Bruchenbrücken zwei junge Männer, wie sie sich gegen 1.20 Uhr an einem in der Straße "Am Südbahnhof" parkenden Auto zu schaffen machten. Darauf angesprochen, ließen die beiden von ihrem Tun ab und entfernten sich in Richtung Südbahnhof. Mehrere Anwohner folgten den beiden und hielten sie am Bahnsteig auf. Vor dem Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten floh einer der beiden Tatverdächtigen und konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der andere, ein 15-jähriger Rosbacher, musste erst einmal mit zur Dienststelle. Bei dem Flüchtigen soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 180 cm großen und schlanken jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren handeln. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Nike-Schuhe getragen haben. Besonders auffällig: Er hatte einen kleinen, weißen Hund (evtl. "Spitz") mit roter Leine bei sich, den er auf dem Arm trug. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Diebstahls ein. Nun erhoffen sich die Ermittler Hinweise zur bislang unbekannten Person, die den kleinen Hund bei sich gehabt hatte, unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Chaoten demolieren Apollo-Skulptur

Chaoten beschädigten im Verlaufe des vergangenen Wochenendes die Apollo-Statur im Bad Nauheimer Goldsteinpark. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchtrennten Unbekannte einen Metallstab, der eine etwa 150 cm große Metallkugel an einer Hand der Statur fixierte. Diese rollte den Hang bis zum Jugendfreizeitgelände hinunter und krachte dort gegen ein steinernes Podest. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Diebe stehlen Werkzeug und Baumaterialien

Diebe haben am vergangenen Wochenende in Bad Vilbel zugeschlagen und zwischen 15 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Sonntag aus zwei blauen Ford Transits unter anderem Werkzeug sowie Baumaterialien im Wert mehrerer Tausend Euro aus zwei abgestellten, blauen Ford Transits entwendet. Die beiden Fahrzeuge standen in der Otto-Fricke-Straße und im Samlandweg. Im Tatzeitraum war jeweils eine Autoscheibe eingeschlagen und dann der Innenraum durchsucht worden. Hinweise zu den genannten Taten erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

