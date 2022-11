Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.11.2022 kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Einmündung auf der Straße Am Landhagen in Oelde, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Eine 56-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Landhagen und wollte die Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines von rechts kommenden 27-Jährigen aus Bönen. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser.

