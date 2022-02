Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zur Versammlungslage in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots)

In Kühlungsborn haben am 01.02.2022, ab 18:00 Uhr insgesamt 68 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an einer unangemeldeten Versammlung teilgenommen. Anlässlich dieser wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Es wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, so wurde auf den Abstand geachtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell