Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW brennt nach technischem Defekt vollständig aus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Offensichtlich brannte am 19.11.2022 aufgrund eines technischen Defektes am Brockweg in Gütersloh ein PKW BMW der 3er- Serie komplett aus. Um 16:12 Uhr erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis von dem Brand und fuhr gemeinsam mit der Polizei zur Einsatzstelle. Der in voller Ausdehnung brennende PKW wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, es entstand Totalschaden. Der 73- jährige Fahrzeugführer, der sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung alleine im Fahrzeug befand, gab vor Ort an, er habe während der Fahrt das Feuer im Heckbereich seines PKW wahrgenommen und sei zeitgleich von anderen Verkehrsteilnehmern auf den Brand an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug daraufhin kontrolliert anhalten und unverletzt verlassen. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 .- EUR geschätzt.

