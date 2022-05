Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Firmengebäude

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe sind am Wochenende in der Danziger Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst über ein Fenster und eine Tür in den Betrieb einzudringen. Weil dies misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und stiegen auf diesem Weg n das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten Büros und verwüsteten weite Teile der Räume. Sie stahlen Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Sonntag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell