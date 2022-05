Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war am Mittwoch gegen 09:40 Uhr in der Grabenstraße in Vaihingen an der Enz in einen Verkehrsunfall verwickelt, entfernte sich jedoch anschließend sofort von der Unfallstelle. Eine 41-jährige VW-Fahrerin war im Begriff aus einer Parklücke auszuparken, als ein unbekannter Fahrzeuglenker die Grabenstraße in Richtung Franckstraße entlangfuhr und mit dem Heck des VW kollidierte. An dem VW der 41-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell