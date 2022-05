Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereigneten sich gegen 13.00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Pflugfelden ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Ein 64 Jahre alter Citroen-Lenker kam aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung der Straße "Waldäcker" ein. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er im weiteren Verlauf auf den LKW eines 59 Jährigen auf, der verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war. Dem leicht verletzten 64-Jährigen war es anschließend nicht möglich, selbstständig aus seinem stark deformierten Fahrzeug auszusteigen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreite die Feuerwehr Ludwigsburg den Mann aus dem PKW. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Schwieberdinger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

