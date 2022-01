Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Mehrere PKW offenbar beschädigt - Vermutlich Bezug zu Protest gegen die A 49 - Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 18.01.2022:

Gießen: Mehrere PKW offenbar beschädigt - Vermutlich Bezug zu Protest gegen die A 49 - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag kam es in Gießen zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten, so die ersten Erkenntnisse, an PKW offenbar Reifen platt gestochen oder die Luft aus dem Reifen gelassen. Bislang gingen etwa fünfzehn solcher Meldungen ein. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Offenbar hinterließen die Täter an der Windschutzscheibe ein Schriftstück, das einen Bezug zu dem Protest gegen die A 49 herstellt.

Die ersten Ermittlungen wurden aufgenommen.

Tatorte der Sachbeschädigungen waren unter anderem in der Goethestraße, in dem Fasanenweg, in der Löberstraße sowie in anderen Bereichen der Stadt Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell