Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Opferstock aufgebrochen

Hochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg-Liesen

Am Freitag, 09.12., wurde in der Kirche St.-Thomas am Breidenweg ein Opferstock aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200

