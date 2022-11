Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall-80-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Demmin (ots)

Am 26.11.2022 gegen 16:35 Uhr ist es in der Ortslage 17111 Hohenbollentin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam und auf einem Privatgrundstück zum Stehen kam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 80-Jährige mit seinem VW Golf die Ortslage Hohenbollentin aus Richtung Zeukendorf in Richtung Kaslin. Zu diesem Zeitpunkt war die Straßenbeleuchtung nicht in Betrieb. Der 80-Jährige hatte Probleme, der Straßenführung zu folgen und verringerte, eigenen Angaben zufolge, seine Geschwindigkeit auf 40 km/h. Trotzdem fuhr er in einer leichten Rechtskurve weiter geradeaus auf ein Privatgrundstück und kam dort unter einem Carport zum Stehen. Dabei beschädigte er das Carport und das darunter abgestellte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück weder der 80-jährige Fahrer noch seine 76-jährige Beifahrerin.

