Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Waren (ots)

Am 28.11.2022 in der Zeit von 05:20 Uhr bis 07:00 Uhr ereignete sich auf dem Gelände der Tankstelle in der Warendorfer Straße in 17192 Waren ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein schwarzer Audi am Giebel des Tankstellengebäudes. Der Unfallverursacher befuhr das Gelände aus unbekannter Richtung und stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugecke des geparkten Audi. Es entstand an dem geparkten Audi ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug handelt.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991 1760 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell