Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Goch (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige haben am 24. Januar 2022 in der Filiale eines Drogeriemarktes an der Voßstraße Waren im Wert von ca. 1520 Euro entwendet. Gemeinsam deponierten sie die Pflegeartikel in einer präparierten grünen Einkaufstasche. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu zahlen. Dabei wurden die Personen - zwei Männer und eine Frau - von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Fotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/74475

Die Polizei wendet sich nun mit den Bildern an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell