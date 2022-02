Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ford vermutlich von Radfahrer beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag (20. Februar 2022), 11:00 Uhr, hat vermutlich ein unbekannter Fahrradfahrer auf der Maasstraße einen Ford Fiesta beschädigt. Der Ford war am Fahrbahnrand abgestellt. Bei dem Unfall entstanden Schäden am linken Außenspiegel, an der Stoßstange hinten und vorne links am Scheinwerfer. Den Spuren nach ist es denkbar, dass ein vorbeifahrender Radfahrer den Wagen touchiert hat. Der Radler oder die Radlerin fuhr jedoch weiter, ohne sich darum zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell