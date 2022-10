Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Kehl (ots)

Nach dem Diebstahl eines Motorrollers zwischen dem vergangenen Montag und Donnerstag, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Montagmorgen, 10 Uhr und Donnerstagnachmittag soll ein Unbekannter den Motorroller aus einer Garage in der Neufeldstraße entwendet haben. Das Zweirad wurde später im Bereich des Bahnübergangs in der Auenheimer Straße in einem Feld liegend aufgefunden, das Lenkschloss dabei immer noch arretiert. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Unbekannte das Zweirad von der Neufeldstraße über die Gutleutstraß und Reichstraße bis zur Auenheimer Straße mit angehobenem Vorderrad schob/zog, bevor er es in dem Feld zurückließ. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

