POL-EL: B401 Heede - Verkehrsunfall

Emlichheim (ots) - Gestern gegen 7.55 Uhr kam es in Emlichheim in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 13-Jährige fuhr mit Ihrem Fahrrad den Radweg der Rathausstraße in Richtung Hauptstraße. Dabei übersah sie den von links kommenden, auf dem Radweg der Hauptstraße, 69-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Daraufhin eilten mehrere Personen zur Hilfe. In diesem Zusammenhang ...

mehr