Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung unter Feiernden

Niedersteinebach (ots)

Zwischen zwei jungen Gästen einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Niedersteinebach, kam es am späten Abend des 12.11.2021 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Diese mündete schließlich in einem Faustschlag durch den hier 16-jährigen Beschuldigten zum Nachteil eines 18-jährigen Geschädigten. Eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell