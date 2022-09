Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Mit fast 3 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 14.00 Uhr kam es in Bad Bentheim in der Ochtruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines E-Scooters fuhr die Ochtruper Straße aus der Stadtmitte in Richtung Suddendorfer Straße. In Höhe einer Bushaltestelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 46-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell