Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße

Diebstahl von Kupferrohren aus einem Rohbau, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 09.09.2022, 15.00 Uhr - Sa., 10.09.2022, 07.30 Uhr, hebelten unbekannte Personen eine Tür an einem Rohbau in Lüdinghausen, Münsterstraße, auf und entwendeten Kupferrohre. Zudem wurde versucht, auf allen Etagen des Gebäudes weitere Kupferrohre abzureißen, was nicht gelang. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell