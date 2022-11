Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 33 gestohlene Fahrräder bei Fahndung nach Diebstahl aufgefunden: Polizei nimmt mutmaßlichen Hehler fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Nachdem einem 54-jährigen Mann am gestrigen Donnerstagabend in der Gottschalkstraße in Kassel sein Pedelec gestohlen wurde, gelang der Polizei bei der Fahndung in der Nordstadt dank eines Zeugenhinweises die Festnahme einen 23-jährigen Tatverdächtigen. Darüber hinaus konnten die Streifen neben dem gestohlenen Fahrrad des 54-Jährigen noch 32 weitere, teils hochwertige Fahrräder im Kellergeschoss eines leerstehenden Hauses auffinden. Mindestens drei Räder wurden nach bisherigen Ermittlungen in Kassel gestohlen. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Fahrräder, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen, dauert aktuell noch an.

Bemerkt hatte der 54-Jährige aus Kassel das Fehlen seines Pedelecs gegen 21:30 Uhr, woraufhin er die Polizei alarmierte. Nur das geknackte Faltschloss, mit dem er das 3.300 Euro teure Fahrrad nur eine halbe Stunde zuvor an einen Fahrradständer angeschlossen hatte, fand er noch vor. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei gab ein Autofahrer schließlich den entscheidenden Hinweis, der zum Erfolg führte: Der Zeuge hatte auf einer Grünfläche in der Nordstadt vier Männer wartend neben mehreren Fahrrädern stehen sehen, was ihm verdächtig vorkam. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von den Personen und den Rädern bereits jede Spur, allerdings fanden die Polizisten im Gebüsch das Pedelec des 54-jährigen Mannes. Die gründliche Absuche im Nahbereich führte die Beamten in den Keller des nahegelegenen leerstehenden Hauses, wo sie die 32 weiteren Fahrräder fanden. Nach zusätzlichen Ermittlungen konnte der 23-Jährige aus Kassel in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Gegen ihn und seine noch unbekannten Komplizen wird nun wegen Bandenhehlerei und besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Die sichergestellten Fahrräder, deren Gesamtwert sich schätzungsweise auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich beläuft, transportierte die hinzugerufene Feuerwehr mit einem Lkw auf das Polizeirevier. Der glückliche 54-Jährige konnte sein Pedelec noch am Abend wieder in Empfang nehmen. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen werden von den Beamten der AG Fahrrad der Kasseler Polizei geführt.

