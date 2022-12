Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei nimmt Tatverdächtigen eines Mordes fest

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein dringend Tatverdächtiger eines gemeinschaftlich begangenen Mordes ist auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des Oberlandesgerichtes Karlsruhe am vergangenen Donnerstag in Karlsruhe festgenommen worden.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz kontrollierte am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen 20-jährigen Mann. Wie sich herausstellte, lag gegen den Kontrollierten ein europäischer Haftbefehl aus Italien vor. Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, an einem Mord in Italien beteiligt gewesen zu sein.

Der Beschuldigte wurde am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der die Auslieferungshaft in Vollzug setzte.

Wolfgang Hilkert, Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell