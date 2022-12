Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Rheinstetten (ots)

Am Samstag, kurz vor 09.00 Uhr, kam auf der B 36 Höhe Mörsch, Fahrtrichtung Durmersheim, ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge beschädigte das Fahrzeug ein Verkehrszeichen, drei geparkte Pkw, überquerte dort vorhandene Gleise und prallte letztlich gegen eine Hauswand. Nach dem gegenwärtigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen erlitt der 70 Jahre alte Pkw Lenker vermutlich einen internistischen Notfall und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Unfallgeschehen ergaben sich nicht.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

